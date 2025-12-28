Зеленский провел беседу с лидерами ЕС, Канады и НАТО перед встречей с Трампом

Президент Владимир Зеленский в беседе с представителями Европейского Союза, Канады и НАТО обсудил дипломатические усилия по мирному урегулированию и важнейшие приоритеты.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Беседа Зеленского и представителей ЕС, Канады и НАТО состоялась накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В беседе участвовали премьер Канады Марк Карни, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Польши Дональд Туск, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Швеции Ульф Кристерссон, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и советник британского премьера Джонатан Пауэлл.

Зеленский поблагодарил участников разговора за координацию и поддержку.

"Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас. Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор", – добавил украинский лидер.

Отметим, в ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.

Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.

Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.