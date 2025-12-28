Україна отримала від Латвії понад 30 авто та гуманітарну допомогу
Новини — Неділя, 28 грудня 2025, 11:48 —
Наприкінці 2025 року Латвія передала Україні 34 автомобілі та гуманітарну допомогу.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ у соцмережах, пише "Європейська правда".
До конвою, організованого благодійною організацією "Agendum", увійшли 21 повнопривідний автомобіль (4×4) від компанії AS "Augstsprieguma tīkls", автомобілі від організації "Uzņēmēji Mieram", два спеціалізовані авто для евакуації поранених та один автомобіль.
Для українських дітей Чернігівської та Сумської областей також надійшли різдвяні подарунки.
Загалом Латвія вже передала Україні 3402 транспортні засоби, доставлені асоціацією "Agendum" ("Twitter Convoy").
Нещодавно депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п'яти мільйонів євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році.
Латвія влітку передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.