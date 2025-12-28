Україна отримала від Латвії понад 30 авто та гуманітарну допомогу

Наприкінці 2025 року Латвія передала Україні 34 автомобілі та гуманітарну допомогу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у соцмережах, пише "Європейська правда".

До конвою, організованого благодійною організацією "Agendum", увійшли 21 повнопривідний автомобіль (4×4) від компанії AS "Augstsprieguma tīkls", автомобілі від організації "Uzņēmēji Mieram", два спеціалізовані авто для евакуації поранених та один автомобіль.

Фото: МЗС

Для українських дітей Чернігівської та Сумської областей також надійшли різдвяні подарунки.

Загалом Латвія вже передала Україні 3402 транспортні засоби, доставлені асоціацією "Agendum" ("Twitter Convoy").

Фото: МЗС

Нещодавно депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п'яти мільйонів євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році.

Латвія влітку передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.