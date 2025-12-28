Украина получила от Латвии более 30 автомобилей и гуманитарную помощь

В конце 2025 года Латвия передала Украине 34 автомобиля и гуманитарную помощь.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В конвой, организованный благотворительной организацией "Agendum", вошли 21 полноприводный автомобиль (4×4) от компании AS "Augstsprieguma tīkls", автомобили от организации "Uzņēmēji Mieram", два специализированных авто для эвакуации раненых и один автомобиль.

Фото: МИД

Для украинских детей Черниговской и Сумской областей также поступили рождественские подарки.

В целом Латвия уже передала Украине 3402 транспортных средства, доставленных ассоциацией "Agendum" ("Twitter Convoy").

Фото: МИД

Недавно депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку беспилотных систем для поддержки Украины в 2025 году.

Латвия летом передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей, а эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.