В МИД подтвердили гибель пяти украинцев в ДТП в Польше

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше недалеко от города Бжег погибли пять украинцев.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, 24 декабря на трассе DK39 произошло ДТП, в результате которого погибли граждане Украины 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Местные правоохранительные органы проводят следственные действия.

Украинские консулы находятся в контакте с родственниками погибших граждан и на постоянной связи с местными компетентными органами.

Дело находится на контроле учреждения.

Недавно в результате аварии автобуса две гражданки Украины получили легкие ранения.

Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.

6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сначала сообщалось о 19 пострадавших, среди которых 17 несовершеннолетних.