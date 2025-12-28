В Белграде обнаружили 470-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

В воскресенье со строительной площадки в центральном районе столицы Сербии Белграда была безопасно изъята 470-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местной полиции, информирует "Европейская правда".

Бомба AN-M44 американского производства была использована во время воздушных налетов союзников на немецкие позиции во время освобождения Белграда от нацистской оккупации в 1944 году.

Перед изъятием бомбы место, которое находится вблизи жилого района и торгового центра, было тщательно обследовано "для обеспечения безопасных условий", сообщила полиция.

Жителям также было предписано убрать автомобили и, по возможности, покинуть свои дома.

Бомба была доставлена на военный полигон в 180 км от Белграда, где ее уничтожат в ближайшие дни.

За последние годы в Сербии было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб, оставшихся после прошлых войн, и все они были безопасно изъяты без подрыва.

В сентябре 2024 года со строительной площадки вблизи сербского парламента в Белграде был изъят столетний артиллерийский снаряд весом почти 300 килограммов (660 фунтов).

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Кроме того, в центре Кракова перекрывали улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.