В Испании в результате наводнения есть погибшие и пропавшие без вести люди
Новости — Понедельник, 29 декабря 2025, 09:20 —
Испанию накрыло наводнение, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести люди; власти страны призывают население оставаться в домах.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
В течение выходных дожди затопили южные и восточные провинции Испании. Вечером, 28 декабря, один человек погиб, а двое пропали без вести, когда разлившиеся реки смыли автомобили и мотоциклы.
⚠️🛑 El Riu Magre comença a créixer i eixir-se'n de mare en certs llocs al seu pas per Real (Ribera Alta, València). Moltíssima precaució aigües avall. ⛈️. @avamet @AEMET_CValencia @apuntoratge @Valencia_WX @Tiempo_Valencia @Stormyalert pic.twitter.com/7f1GSaYzYI– Marc Chermés (@MarcChermes) December 28, 2025
В Барселоне в больницу попала женщина, которую сбила фонарная стойка, поваленная ветром со скоростью 70 километров в час.
В Валенсии, где в октябре прошлого года смертоносные наводнения унесли жизни более 220 человек и нанесли ущерб на миллиарды евро, в воскресенье вечером власти разослали на мобильные телефоны людей красные предупреждения, призывая их оставаться в помещениях и на возвышенностях.
В восьми других провинциях была объявлена оранжевая тревога, предупреждающая граждан о серьезных рисках для них или их имущества и призывающая быть готовыми к ухудшению ситуации.
Отметим, в конце июля верховный суд Испании отклонил иски, в которых премьер-министра Педро Санчеса и шестерых его министров обвиняли в уголовной халатности в связи с прошлогодними смертельными наводнениями в Валенсии.
В испанском городе Катарроха в настоящее время ведется отдельное расследование против должностных лиц Валенсии, включая главу регионального правительства Карлеса Масона, представителя оппозиционной Народной партии Испании.
Информация в СМИ о том, что Масон в день наводнений не выходил на связь по личным делам, вызвала призывы к его отставке и масштабные протесты в Валенсии в прошлом году.