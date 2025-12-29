В Испании в результате наводнения есть погибшие и пропавшие без вести люди

Испанию накрыло наводнение, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести люди; власти страны призывают население оставаться в домах.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В течение выходных дожди затопили южные и восточные провинции Испании. Вечером, 28 декабря, один человек погиб, а двое пропали без вести, когда разлившиеся реки смыли автомобили и мотоциклы.

В Барселоне в больницу попала женщина, которую сбила фонарная стойка, поваленная ветром со скоростью 70 километров в час.

В Валенсии, где в октябре прошлого года смертоносные наводнения унесли жизни более 220 человек и нанесли ущерб на миллиарды евро, в воскресенье вечером власти разослали на мобильные телефоны людей красные предупреждения, призывая их оставаться в помещениях и на возвышенностях.

В восьми других провинциях была объявлена оранжевая тревога, предупреждающая граждан о серьезных рисках для них или их имущества и призывающая быть готовыми к ухудшению ситуации.

Отметим, в конце июля верховный суд Испании отклонил иски, в которых премьер-министра Педро Санчеса и шестерых его министров обвиняли в уголовной халатности в связи с прошлогодними смертельными наводнениями в Валенсии.

В испанском городе Катарроха в настоящее время ведется отдельное расследование против должностных лиц Валенсии, включая главу регионального правительства Карлеса Масона, представителя оппозиционной Народной партии Испании.

Информация в СМИ о том, что Масон в день наводнений не выходил на связь по личным делам, вызвала призывы к его отставке и масштабные протесты в Валенсии в прошлом году.