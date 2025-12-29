Зеленский: Украина хочет от США гарантии безопасности на 30-50 лет, Трамп будет думать

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы от США гарантий безопасности на 30-40-50 лет.

Об этом он сказал в онлайн-общении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом накануне было утверждено, что у Украины будут сильные гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

"Действительно, сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности. Я поднял этот вопрос с президентом. Я сказал ему, что у нас еще идет война, и уже почти 15 лет. И поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были более длительными", – сказал Зеленский.

"И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", – добавил он.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.