У Польщі на годину зупиняли поїзд через підключення до WiFi підозрілого користувача

У Польщі на годину зупиняли один з пасажирських поїздів після того, як серед користувачів його WiFi помітили підозріле провокативне ім’я.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у суботу, але потрапив у новини пізніше. Потяг сполученням Щецин – Перемишль зупинили на годину після того, як одна з пасажирок, що під’єдналася до публічного WiFi, побачила серед користувачів "підозріле ім’я".

Вона показала свою знахідку провідникам, врешті її передали до служби безпеки залізниці та вирішили зупинити поїзд і викликати поліцію.

"Виявилося, що особа, чиє користувацьке ім’я викликало стурбованість, вже вилогінилася. Співробітники обстежили увесь потяг і не виявили загрози", – повідомили у поліції міста Тшебниця.

У поліції припускають, що хтось вирішив пожартувати, і закликали не обирати під час користування публічними мережами ніяких назвиськ, які можуть налякати оточуючих.

Як саме назвався той, хто спричинив інцидент, не повідомляють.

Нещодавно у Польщі на три місяці заарештували чоловіка, який без нагляду залишив багаж в аеропорту.

Також Польща готує європейський ордер на арешт щодо українців, яких підозрюють у скоєнні диверсії на залізниці на замовлення спецслужб РФ.