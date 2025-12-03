Укр Рус Eng

У Польщі на годину зупиняли поїзд через підключення до WiFi підозрілого користувача

Новини — Середа, 3 грудня 2025, 09:20 — Марія Ємець

У Польщі на годину зупиняли один з пасажирських поїздів після того, як серед користувачів його WiFi помітили підозріле провокативне ім’я.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у суботу, але потрапив у новини пізніше. Потяг сполученням Щецин – Перемишль зупинили на годину після того, як одна з пасажирок, що під’єдналася до публічного  WiFi, побачила серед користувачів "підозріле ім’я". 

Вона показала свою знахідку провідникам, врешті її передали до служби безпеки залізниці та вирішили зупинити поїзд і викликати поліцію. 

"Виявилося, що особа, чиє користувацьке ім’я викликало стурбованість, вже вилогінилася. Співробітники обстежили увесь потяг і не виявили загрози", – повідомили у поліції міста Тшебниця. 

У поліції припускають, що хтось вирішив пожартувати, і закликали не обирати під час користування публічними мережами ніяких назвиськ, які можуть налякати оточуючих.

Як саме назвався той, хто спричинив інцидент, не повідомляють. 

Нещодавно у Польщі на три місяці заарештували чоловіка, який без нагляду залишив багаж в аеропорту.

Також Польща готує європейський ордер на арешт щодо українців, яких підозрюють у скоєнні диверсії на залізниці на замовлення спецслужб РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
Реклама: