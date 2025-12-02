У Польщі на три місяці арештували чоловіка, який без нагляду залишив багаж в аеропорту

Суд у Польщі ухвалив рішення про тримісячний арешт чоловіка, який у листопаді залишив без нагляду свій багаж в аеропорту Шопена, що призвело до евакуації пасажирів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Увечері 21 листопада служби отримали повідомлення про багаж з електронним пристроєм, залишений у загальнодоступній частині термінала варшавського аеропорту. У зв’язку з цим було евакуйовано майже пів тисячі пасажирів, на місце викликали вибухотехніків.

Фахівці перевірили багаж, однак не виявили у ньому жодних небезпечних предметів.

Було розпочато перевірку, кому належав цей багаж. Виявилося, що три години тому його приніс до термінала 28-річний поляк, який одразу після цього покинув аеропорт.

Згідно з висновками правоохоронців, він повернувся до аеропорту через годину після початку дій служб. Врешті-решт співробітники столичної поліції затримали його на території аеропорту близько 3 години ночі.

Поведінка затриманого була настільки нетиповою, що ним зайнялася районна прокуратура.

Суд ухвалив рішення про тримісячний арешт. Розслідування перейшло до військового відділу окружної прокуратури.

