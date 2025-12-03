В Польше на час останавливали поезд из-за подключения к WiFi подозрительного пользователя

В Польше на час останавливали один из пассажирских поездов после того, как среди пользователей его WiFi заметили подозрительное провокационное имя.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в субботу, но попал в новости позже. Поезд сообщением Щецин – Пшемысль остановили на час после того, как одна из пассажирок, подключившаяся к публичному WiFi, увидела среди пользователей "подозрительное имя".

Она показала свою находку проводникам, в конце концов ее передали в службу безопасности железной дороги и решили остановить поезд и вызвать полицию.

"Оказалось, что лицо, чье пользовательское имя вызвало обеспокоенность, уже вылогинилось. Сотрудники обследовали весь поезд и не обнаружили угрозы", – сообщили в полиции города Тшебница.

В полиции предполагают, что кто-то решил пошутить, и призвали не выбирать при пользовании публичными сетями никаких названий, которые могут напугать окружающих.

Как именно назвался тот, кто вызвал инцидент, не сообщается.

Недавно в Польше на три месяца арестовали мужчину, который без присмотра оставил багаж в аэропорту.

Также Польша готовит европейский ордер на арест в отношении украинцев, которых подозревают в совершении диверсии на железной дороге по заказу спецслужб РФ.