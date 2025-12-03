Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы ЕС полностью отказаться от ископаемого топлива из России неизбежно приведут к негативным последствиям для европейской экономики.

Заявление Пескова в среду приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление Урсулы фон дер Ляйен, что Европа вступает в новую эру и больше не будет зависеть от российской нефти.

"Итак, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а порой значительно дороже, чем российский газ. Таким образом Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неизбежно приведет к последствиям для экономики Европы и снижению конкурентоспособности Европы", – сказал Песков журналистам.

"Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по потере европейской экономикой своего лидирующего потенциала", – добавил он.

Как сообщала "ЕП", во вторник, 2 декабря, председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия относительно постепенного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года.

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Евросоюз сейчас ежемесячно платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро, однако намерен уменьшить эту цифру до нуля.

