Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, на якій вони обговорили прогрес у мирних зусиллях і наступні кроки для завершення війни.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зустріч пройшла напередодні сьогоднішнього засідання Ради НАТО-Україна в Брюсселі.

"Я поділився останніми подробицями про наш прогрес у мирних зусиллях та про наступні кроки для припинення війни. Ми обговорили заходи для зміцнення оборони та стійкості України, а також для посилення тиску на Росію", – повідомив Сибіга.

Він подякував НАТО та його країнам-членам за підтримку, зокрема через важливу ініціативу PURL.

"Сьогодні на засіданні Ради НАТО-Україна ми обговоримо конкретні кроки для її подальшого розширення", – зазначив міністр.

Нагадаємо, українці втрачають довіру до НАТО та вважають найкращою гарантією безпеки власну ядерну зброю.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що якщо НАТО погодиться на вимоги Росії, наслідком буде нова війна.