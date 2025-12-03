Укр Рус Eng

Сибига обсудил с генсеком НАТО следующие шаги для прекращения войны

Новости — Среда, 3 декабря 2025, 14:59 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, на которой они обсудили прогресс в мирных усилиях и следующие шаги для завершения войны.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Встреча прошла накануне сегодняшнего заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе.

"Я поделился последними подробностями о нашем прогрессе в мирных усилиях и о следующих шагах для прекращения войны. Мы обсудили меры для укрепления обороны и устойчивости Украины, а также для усиления давления на Россию", – сообщил Сибига.

Он поблагодарил НАТО и его страны-члены за поддержку, в частности через важную инициативу PURL.

"Сегодня на заседании Совета НАТО-Украина мы обсудим конкретные шаги для ее дальнейшего расширения", – отметил министр.

Напомним, украинцы теряют доверие к НАТО и считают лучшей гарантией безопасности собственное ядерное оружие.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что если НАТО согласится на требования России, следствием будет новая война.

Сибига Рютте Мирный процесс НАТО
