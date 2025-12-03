Президент Финляндии сомневается в возможности "справедливого мира" в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение, что условия для "справедливого мира" в Украине будут выполнены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам финского президента, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

"Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", – сказал он в интервью MTV Uutiset.

Финский президент добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-то результаты.

Интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и правителем России Владимиром Путиным, которые не дали никакого прогресса в прекращении войны в Украине.

Путин обвинил Европу в срыве мирного процесса и заявил, что "если Европа решит начать войну, мы готовы".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что озвученные правителем РФ угрозы Европе являются скорее запугиванием.