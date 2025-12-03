Укр Рус Eng

Президент Финляндии сомневается в возможности "справедливого мира" в Украине

Новости — Среда, 3 декабря 2025, 15:27 — Кристина Бондарева

Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение, что условия для "справедливого мира" в Украине будут выполнены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам финского президента, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

"Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", – сказал он в интервью MTV Uutiset.

Финский президент добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-то результаты.

Интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и правителем России Владимиром Путиным, которые не дали никакого прогресса в прекращении войны в Украине.

Путин обвинил Европу в срыве мирного процесса и заявил, что "если Европа решит начать войну, мы готовы".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что озвученные правителем РФ угрозы Европе являются скорее запугиванием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Мирный процесс
Реклама: