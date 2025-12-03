Глава МЗС Фінляндії про погрози Путіна Європі: "Це не варто сприймати надто серйозно"

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що озвучені правителем РФ погрози Європі є радше залякуванням.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

Валтонен прокоментувала зроблені 2 грудня заяви очільника Кремля про те, що Європа, мовляв, перешкоджає досягненню миру і що "якщо Європа хоче війни, то Росія готова".

"Це російська риторика, за допомогою якої РФ прагне чинити тиск – і це не варто сприймати надто серйозно", – зазначила Еліна Валтонен.

Вона додала, що країни Європи і НАТО мають гарні оборонні спроможності і зараз посилюють їх.

"Росія натомість відчайдушно шукає способи вийти з війни, яку мала б ніколи не починати і яка ґрунтувалася на цілковито хибних припущеннях", – зазначила очільниця МЗС Фінляндії.

Вона повторила позицію Фінляндії, що першим кроком до припинення війни мала би бути зупинка бойових дій або, щонайменш, ударів по енергетичній інфраструктурі.

Схожим чином погрози Путіна прокоментували в уряді Британії, зазначивши, що це "те саме старе брязкання зброєю".

Глава МЗС Норвегії, коментуючи очікування від переговорів з Кремлем, наголосив, що Європа "не сприйме нову Ялту".

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс наполягає, що російська позиція на переговорах з США не є прийнятною і лише посилить небезпеки у регіоні.