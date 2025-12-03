В Италии считают участие в программе НАТО по закупке оружия США для Украины "преждевременным"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".

Его цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Заявление Таяни прозвучало на фоне того, как СМИ писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Во вторник, 3 декабря, во время общения с журналистами в Брюсселе глава МИД Италии высказался относительно участия его страны в программе PURL.

По его мнению, на фоне продолжающихся мирных переговоров это будет "преждевременно".

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не будет нужно. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности", – считает министр иностранных дел Италии.

Стоит заметить, что в конце октября Италия непублично выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что если мирные переговоры не будут успешными, необходимо оказывать давление на Россию: через устойчивое предоставление военной помощи Украине и через введение антироссийских санкций.