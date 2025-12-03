Рютте про відповідь НАТО на гібридні атаки РФ: росіяни це відчують

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що у Росії відчують відповідь Альянсу на її "гібридні атаки", які активізувались останнім часом у різних країнах блоку.

Про це Рютте сказав у середу на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

У Рютте поцікавились, які конкретні кроки роблять у НАТО для того, щоб запобігти ескалації "гібридних атак" Росії на держави Альянсу, на кшталт нещодавнього пошкодження залізниці у Польщі. У відповідь на питання Рютте звернувся до прикладу глави польського МЗС Радослава Сікорського.

"Ну, перш за все, дозвольте мені згадати про те, що зробив Радек Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Він безпосередньо пов'язав підтримку Польщею програми PURL з тим, що сталося з цією залізничною лінією. І він сказав, що якщо це повториться, ми знову зробимо більше (для підтримки України)", – сказав Рютте.

Генсек пояснив, що мова йде про асиметричні реакції у відповідь на дії РФ, та запевнив, що держави НАТО "не будуть підривати залізничні лінії в Росії".

"Але ми подбаємо про те, щоб ви (росіяни) відчули наслідки, якщо будете робити подібні речі. Бо це надзвичайно безвідповідально і абсолютно неприйнятно", – сказав генсек НАТО.

Рютте також згадав про повітряні кулі, які залітають до Литви з Білорусі, та запевнив, що у НАТО будуть реагувати на це "так, як вважають за потрібне".

Зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL на орієнтовно мільярд доларів.

Норвегія оголосила, що дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.

Також відомо, що Німеччина виділить додаткові кошти на ці закупівлі.