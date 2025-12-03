Рютте об ответе НАТО на гибридные атаки РФ: россияне это почувствуют

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что в России почувствуют ответ Альянса на ее "гибридные атаки", которые активизировались в последнее время в разных странах блока.

Об этом Рютте сказал в среду на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Альянса, сообщает "Европейская правда".

У Рютте поинтересовались, какие конкретно шаги делают в НАТО для того, чтобы предотвратить эскалацию "гибридных атак" России на государства Альянса, вроде недавнего повреждения железной дороги в Польше. В ответ на вопрос Рютте обратился к примеру главы польского МИД Радослава Сикорского.

"Ну, прежде всего, позвольте мне вспомнить о том, что сделал Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он напрямую связал поддержку Польшей программы PURL с тем, что произошло с этой железнодорожной линией. И он сказал, что если это повторится, мы снова сделаем больше (для поддержки Украины)", – сказал Рютте.

Генсек пояснил, что речь идет об асимметричных реакциях в ответ на действия РФ, и заверил, что государства НАТО "не будут взрывать железнодорожные линии в России".

"Но мы позаботимся о том, чтобы вы (россияне) почувствовали последствия, если будете делать подобные вещи. Потому что это чрезвычайно безответственно и абсолютно неприемлемо", – сказал генсек НАТО.

Рютте также вспомнил о воздушных шарах, которые залетают в Литву из Беларуси, и заверил, что в НАТО будут реагировать на это "так, как считают нужным".

Встреча министров НАТО в Брюсселе принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.

Норвегия объявила, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.

Также известно, что Германия выделит дополнительные средства на эти закупки.