Сибіга повідомив про запрошення делегації України на переговори до США

Украинская делегация на так называемых "мирных переговорах" получила приглашение в США для раунда переговоров по итогам встреч в Кремле.

Об этом заявил на полях встречи министров НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сибига сообщил, в частности, что сейчас Украина не получила деталей американско-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и отметил, что для этого есть объективные причины.

"Был контакт руководителя украинской делегации (Рустема Умерова) со Стивом Уиткоффом. Но поскольку это был телефонный контакт, то из соображений безопасности, трудно было бы представить обсуждение деталей этой встречи, ведь это чувствительный процесс", – пояснил он.

Эту информацию ЕП подтвердили также два европейских министра, участвовавших в министерском заседании – по их словам, ни они, ни европейские лидеры также не получили подробную информацию о переговорах в Москве.

Впрочем, в США готовы сообщить украинцам детали во время личного раунда переговоров.

"Представители американской делегации сообщили, что по их оценке разговоры в Москве имели положительное значение для мирного процесса. Это их оценка. И они пригласили украинскую делегацию для продолжения наших разговоров в Америку в ближайшее время", – заявил Сибига.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сейчас находится в Брюсселе, где он проводил встречу с советниками по безопасности лидеров ключевых государств Европы.

Ранее сообщалось, что Зеленский в среду может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы были отменены.

После встречи в США Украина расскажет европейцам о переговорах в РФ, пообещал Зеленский.

Между тем россияне утверждают, что обсуждали с США вступление Украины в НАТО.