Парламент Болгарии вернул на доработку бюджет, который вывел людей на улицы

Национальная ассамблея Болгарии в среду одобрила предложение правительства о возвращении проекта бюджета на 2026 год на доработку на фоне протестов, вызванных его спорными положениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sofia Globe.

Предложение вернуть бюджет Министерству финансов было принято с редким единодушием: 201 болгарский депутат проголосовал "за", никто не выступил против и не воздержался.

Согласие парламента Болгарии было необходимо, поскольку пакет бюджета, включающий государственный бюджет и отдельные бюджеты социального обеспечения и медицинского страхования, был одобрен в первом чтении 20-21 ноября.

В понедельник вечером в столице Софии и в других городах страны прошли массовые демонстрации. Десятки тысяч людей присоединились к протестам против проекта бюджета, который, по их мнению, был попыткой скрыть коррупцию.

Во вторник правительство заявило, что откажется от проекта, который предусматривал повышение налогов.

Президент Болгарии Румен Радев призвал к досрочным выборам на фоне протестов, но премьер Росен Желязков исключил такой вариант.