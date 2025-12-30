Президент Сербії анонсував відновлення обов'язкової військової служби

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про плани невдовзі відновити обов’язкову військову службу для молодих людей.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить РТС.

Вучич сказав, що у Сербії невдовзі почнуть впровадження обов’язкової військової служби, хоча він поки не має бачення, чи це буде 75-денний період служби, чи інакший, але "робота скоро розпочнеться".

"Це добре для всього суспільства, молоді люди будуть вчитись відповідально, для них це не створює проблем. Не буде тієї суворості, яка була раніше", – заявив Вучич.

Нагадаємо, німецький парламент у грудні остаточно затвердив реформу військової служби.

У Польщі пропонують повернути обов’язкову військову службу.