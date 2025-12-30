Президент Сербии анонсировал восстановление обязательной военной службы

Президент Сербии Александар Вучич объявил о планах вскоре восстановить обязательную военную службу для молодых людей.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит РТС.

Вучич сказал, что в Сербии вскоре начнут внедрение обязательной военной службы, и хотя он пока не имеет видения, будет это 75-дневный период службы или иной, "работа скоро начнется".

"Это хорошо для всего общества, молодые люди будут учиться ответственно, для них это не создает проблем. Не будет той строгости, которая была раньше", – заявил Вучич.

Напомним, немецкий парламент в декабре окончательно утвердил реформу военной службы.

В Польше предлагают вернуть обязательную военную службу.