Президент Литви: апетити Росії на переговорах про мир в Україні занадто великі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити Росії на переговорах про мир в Україні занадто великі, а відсутність реакції Кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про їхню неготовність припинити війну.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа відзначив зусилля США та України у намаганнях завершити розв’язну РФ війну.

"Однак поки що ми бачимо вкрай обмежену реакцію з боку Кремля, і це не дозволяє бути повним оптимістом", – додав він.

Науседа підкреслив, що США мають важелі впливу, які можуть використовувати в переговорах з Росією, проте апетити Москви зараз "непорівнянні".

"Вони можуть призвести до ситуації, коли для однієї зі сторін ці умови будуть просто неприйнятними: або, якщо умови будуть сприятливими для Росії, це буде неприйнятно для України, або навпаки. Тому я поки що обережно, навіть досить обережно дивлюся на розв'язку цього можливого процесу", – додав він.

Проте він висловив думку, що найближчі кілька тижнів покажуть, чи хоче Росія миру і чи готова вона до повноцінних переговорів.

Як повідомлялося, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп 28 грудня зустрілися у Флориді для переговорів про мир.

Надвечір 29 грудня Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію.

Трамп сказав, що "це було б дуже погано", але не виключив, що можливо атаки і не було.