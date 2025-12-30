Президент Литвы: аппетиты России на переговорах о мире в Украине слишком велики

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что аппетиты России на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции Кремля на происходящие обсуждения может свидетельствовать об их неготовности прекратить войну.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил усилия США и Украины в попытках завершить развязанную РФ войну.

"Однако пока мы видим крайне ограниченную реакцию со стороны Кремля, и это не позволяет быть полным оптимистом", – добавил он.

Науседа подчеркнул, что США имеют рычаги влияния, которые могут использовать в переговорах с Россией, однако аппетиты Москвы в настоящее время "несопоставимы".

"Они могут привести к ситуации, когда для одной из сторон эти условия будут просто неприемлемыми: либо, если условия будут благоприятными для России, это будет неприемлемо для Украины, либо наоборот. Поэтому я пока осторожно, даже достаточно осторожно смотрю на развязку этого возможного процесса", – добавил он.

Однако он высказал мнение, что ближайшие несколько недель покажут, хочет ли Россия мира и готова ли она к полноценным переговорам.

Как сообщалось, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп 28 декабря встретились во Флориде для переговоров о мире.

Вечером 29 декабря Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

Трамп сказал, что "это было бы очень плохо", но не исключил, что, возможно, атаки и не было.