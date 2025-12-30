В МИД объяснили, зачем Россия придумала фейк об "атаке" на резиденцию Путина

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций хозяина Кремля Владимира Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Об этом заявил во вторник, 30 декабря, спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник нанесла удар по резиденции лидера России, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция" РФ. По словам Тихого, именно по этой причине россияне и придумали фейк об "атаке на резиденцию".

"Все, что им было нужно – это создать ложное (и довольно неряшливое) оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время активизировались благодаря настойчивой работе Украины и Соединенных Штатов", – пояснил представитель МИД Украины.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейком.

Вечером 29 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему, в том числе, о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

Трамп сказал, что "это было бы очень плохо", но не исключил, что, возможно, атаки и не было.