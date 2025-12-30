Туск: мир в Украине на горизонте, речь идет о неделях

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что мир в Украине может быть достигнут в течение ближайших недель.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал после переговоров с другими европейскими лидерами, его заявление приводит Reuters.

Туск выступил со своим комментарием несмотря на то, что Кремль заявил об усилении своей позиции на переговорах, обвинив Украину в нападении на резиденцию российского правителя Владимира Путина.

"Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не 100% уверенность", – сказал Туск на заседании правительства.

"Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. До января мы все должны собраться вместе... чтобы принять решение о будущем Украины, будущем этой части мира", – добавил он.

Туск сказал, что гарантии безопасности, предложенные Киеву Соединенными Штатами, являются поводом для надежды, что конфликт может скоро закончиться, но Киев должен пойти на компромисс в территориальных вопросах.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье заявил, что они "приблизились, возможно, очень близко" к соглашению о прекращении войны, хотя "сложные вопросы" остаются.

Зеленский сказал, что вопросы контроля над Запорожской атомной электростанцией, которая находится в руках России, и судьба Донбасса все еще остаются нерешенными.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Во вторник, 30 декабря, европейские лидеры, премьер Канады и лидеры ЕС и НАТО провели очередной разговор относительно Украины и "мирных переговоров".