Туск: в рамках гарантий безопасности США готовы отправить в Украину военных

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что Соединенные Штаты согласились в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Туск сказал после переговоров с лидерами ключевых европейских стран, а также с премьером Канады, руководителями европейских институтов и генсеком НАТО, его цитирует RMF 24.

Туск отметил, что в беседе был оценен результат первого этапа "очень серьезных переговоров, в которых приняли участие лидеры Украины, Европы, США и Канады".

Он высказал мнение, что мир уже на горизонте и может быть достигнут в течение нескольких недель.

Туск отметил, что основанием для надежды на то, что война может закончиться, является американская декларация о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира.

"Включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Эти достаточно однозначные заявления появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики", – отметил глава польского правительства.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.