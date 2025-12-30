В Германии произошло одно из крупнейших ограблений банка: взломаны тысячи сейфов

В Германии воры похитили около 30 миллионов евро, взломав около 3200 сейфов в хранилище банка в городе Гельзенкирхен на западе страны.

Об этом агентству dpa стало известно от следователей и источников в службах безопасности, сообщает "Европейская правда".

Источники агентства рассказали, что в результате ограбления пострадали более 2500 клиентов, что потенциально делает эту кражу одним из крупнейших банковских ограблений в современной истории Германии.

Взлом был обнаружен рано в понедельник после срабатывания пожарной сигнализации.

Во вторник около 200 обеспокоенных клиентов собрались возле отделения, чтобы узнать о своих ценностях, а некоторые попытались силой проникнуть в банк, что вынудило полицию объявить отделение закрытым.

Как сообщает n-tv, определение точной суммы ущерба, вероятно, займет достаточно много времени, поскольку банки сами не располагают информацией о содержимом сейфов.

Представитель банка сообщил, что, как правило, сберегательный банк Гельзенкирхена страхует каждый ящик на сумму 10 300 евро. Кроме того, клиенты имеют возможность заключить договор страхования на большую сумму.

Между тем следователи прорабатывают версии ограбления. Свидетели сообщили о нескольких мужчинах, которых в ночь с субботы на воскресенье видели с большими сумками на лестнице соседнего паркинга.

Видеозаписи показали большой черный автомобиль, который рано утром в понедельник покинул парковку. В машине сидели преступники в масках, один из которых опустил шлагбаум на выезде, сообщила полиция. Номерной знак автомобиля был ранее угнан в Ганновере.

По предварительным данным, проникновение в банковское отделение произошло через парковку. Путь пролегал через несколько дверей в архивную комнату, на стене которой было пробито отверстие в хранилище. Для этого был использован специальный бур.

Предполагают, что это произошло во время рождественских праздников и последующих выходных.

