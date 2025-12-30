Зеленский: "коалиция решительных" 3 января соберется в Украине на уровне советников

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности провести в Украине встречу стран из так называемой "коалиции решительных" на уровне советников.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, о соответствующей договоренности ему сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам разговора с советниками по национальной безопасности стран из "коалиции решительных".

По его словам, встреча в Украине должна состояться 3 января.

"Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции", – добавил Зеленский.

Он также сообщил о разговоре с представителями команды президента США Дональда Трампа. После этого, как отметил Зеленский, они с Умеровым "обсудили дальнейшие шаги и акценты в переговорах".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Между тем польский премьер Дональд Туск высказал мнение, что мир в Украине уже на горизонте и может быть достигнут в течение нескольких недель.

Он также рассказал, что США согласились в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.