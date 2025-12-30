Зеленский рассказал об обсуждении с США развертывания войск в качестве гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что США якобы могут разместить свои войска в Украине в рамках предоставления гарантий безопасности после достижения мирного соглашения.

Об этом президент сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

Глава государства не стал подтверждать готовность США к такому шагу, отметив, что такую информацию должны озвучивать сами американцы. "Это может подтвердить, если честно, президент Соединенных Штатов Америки. Это войска Соединенных Штатов и поэтому именно Америка принимает такие решения", – ответил Зеленский.

Однако он отметил, что такая возможность действительно обсуждается.

"Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями коалиции (решительных), мы хотели бы этого. Это сильная позиция была бы в гарантиях безопасности", – подчеркнул глава государства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что Соединенные Штаты готовы в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Также Туск высказал мнение, что мир уже на горизонте и может быть достигнут в течение нескольких недель.