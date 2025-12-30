Зеленський: моніторингова місія повинна діяти одночасно з припиненням вогню

Україна в рамках переговорного процесу наполягає, щоб моніторингова місія під керівництвом партнерів почала діяти одночасно з припиненням вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи онлайн на питання журналістів у вівторок.

За словами глави держави, "номер один для нас – щоб одночасно з припиненням вогню була вже моніторингова місія", яка буде діяти "під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо".

Така місія, за словами Зеленського, могла б ідентифікувати у тому числі і російські операції "під чужим прапором". "Вони технічно можуть це зробити. У них є супутник. У них є інфраструктура. У них є вся дронова інфраструктура для цього", – сказав Зеленський.

Реагування на такі інциденти, додав президент, є прописаним у безпекових гарантіях. "Що стосується, як на це реагувати, а це вже друга частина безпекових гарантій, де прописано пункт за пунктом як наші партнери у разі порушення припинення вогню будуть реагувати", – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 6 січня у Франції відбудеться ще одна зустріч коаліції на рівні радників, після чого будуть готувати зустріч лідерів європейських держав та президента США.

Зеленський також прокоментував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито можуть розмістити свої війська в Україні в рамках надання гарантій безпеки після досягнення мирної угоди.