Зеленский: мониторинговая миссия должна действовать одновременно с прекращением огня

Украина в рамках переговорного процесса настаивает, чтобы мониторинговая миссия под руководством партнеров начала действовать одновременно с прекращением огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.

По словам главы государства, "номер один для нас – чтобы одновременно с прекращением огня была уже мониторинговая миссия", которая будет действовать "под руководством наших партнеров, которым мы доверяем".

Такая миссия, по словам Зеленского, могла бы идентифицировать в том числе и российские операции "под чужим флагом". "Они технически могут это сделать. У них есть спутник. У них есть инфраструктура. У них есть вся дронная инфраструктура для этого", – сказал Зеленский.

Реагирование на такие инциденты, добавил президент, прописано в гарантиях безопасности. "Что касается того, как на это реагировать, а это уже вторая часть гарантий безопасности, где прописано пункт за пунктом, как наши партнеры в случае нарушения прекращения огня будут реагировать", – сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что после встречи лидеров "коалиции решительных" 6 января во Франции состоится еще одна встреча коалиции на уровне советников, после чего будут готовить встречу лидеров европейских государств и президента США.

Зеленский также прокомментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что США якобы могут разместить свои войска в Украине в рамках предоставления гарантий безопасности после достижения мирного соглашения.