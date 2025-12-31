Мерц у новорічному зверненні говоритиме про вплив війни РФ в Україні на Європу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму першому новорічному зверненні на посаді говоритиме про те, як розв’язана РФ війна впливає на Європу.

Із текстом звернення очільника німецького уряду ознайомилось DW, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, 2025 рік поставив перед Німеччиною і всім світом низку серйозних викликів.

"В Європі вирує жахлива війна, яка становить пряму загрозу нашій свободі та безпеці. Наша економіка відчуває тиск з боку необхідних реформ, високих витрат і глобальних торговельних конфліктів. Крім того, нові технології революціонізують наш світ праці і наш спосіб життя", – йдеться у зверненні Мерца.

На цьому тлі, зазначає канцлер, його уряд бачить своє основне завдання в "оновленні основ нашої свободи, нашої безпеки і нашого процвітання".

Відновлення цих основ буде можливим лише "якщо ми збережемо мир в Європі", додав він. Канцлер також наголосив, що Україна вчетверте поспіль зустріне Новий рік "у найскладніших умовах".

Мерц підкреслив, що війна в Україні не є "віддаленою" і стосується Німеччини.

"Адже ми все чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи. Німеччина також щодня стикається з диверсіями, шпигунством і кібератаками", – вказав він.

У зверненні Мерц також говоритиме про плани збільшити видатки на оборону та запровадити добровільну військову службу для деяких молодих чоловіків, включаючи конституційні реформи, що дозволять залучити більше коштів для фінансування збройних сил.

У зверненні також згадується зміна відносин із США на тлі повернення Дональда Трампа до Білого дому.

"Водночас наше партнерство зі Сполученими Штатами Америки, які довгий час були надійним гарантом нашої безпеки, зазнає змін. Для нас, європейців, це означає, що ми повинні набагато рішучіше захищати і відстоювати свої інтереси самостійно", – сказав Мерц.

Канцлер також згадав невдоволення громадськості внутрішніми суперечками в коаліційному уряді та труднощами з впровадженням низки важливих реформ, таких як зміни в системі соціального забезпечення та пенсійного забезпечення, визнавши, що багато хто вважає досягнення уряду на сьогоднішній день "недостатніми".

Але він стверджує, що робота вже розпочалася і що він впевнений, що Німеччина "отримає вигоду від цих реформ, навіть якщо це займе деякий час".

За його словами, 2026 рік може виявитися "роком нових початків", в якому Німеччина та Європа "відновлять зв'язок з десятиліттями миру, свободи та процвітання".

"Ми не є жертвами зовнішніх обставин. Ми не залежимо від великих держав. Наші руки не зв'язані", – сказав Мерц.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив думку, що російський правитель Владімір Путін не виявляє зацікавленості у завершенні війни проти України.