Мерц в новогоднем обращении будет говорить о влиянии войны РФ в Украине на Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении на посту будет говорить о том, как развязанная РФ война влияет на Европу.

С текстом обращения главы немецкого правительства ознакомилось DW, сообщает "Европейская правда".

По его словам, 2025 год поставил перед Германией и всем миром ряд серьезных вызовов.

"В Европе бушует ужасная война, которая представляет прямую угрозу нашей свободе и безопасности. Наша экономика испытывает давление со стороны необходимых реформ, высоких расходов и глобальных торговых конфликтов. Кроме того, новые технологии революционизируют наш мир труда и наш образ жизни", – говорится в обращении Мерца.

На этом фоне, отмечает канцлер, его правительство видит свою основную задачу в "обновлении основ нашей свободы, нашей безопасности и нашего процветания".

Восстановление этих основ будет возможным только "если мы сохраним мир в Европе", добавил он. Канцлер также подчеркнул, что Украина в четвертый раз подряд встретит Новый год "в самых сложных условиях".

Мерц подчеркнул, что война в Украине не является "отдаленной" и касается Германии.

"Ведь мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы. Германия также ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками", – указал он.

В обращении Мерц также будет говорить о планах увеличить расходы на оборону и ввести добровольную военную службу для некоторых молодых мужчин, включая конституционные реформы, которые позволят привлечь больше средств для финансирования вооруженных сил.

В обращении также упоминается изменение отношений с США на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"В то же время наше партнерство с Соединенными Штатами Америки, которые долгое время были надежным гарантом нашей безопасности, претерпевает изменения. Для нас, европейцев, это означает, что мы должны гораздо более решительно защищать и отстаивать свои интересы самостоятельно", – сказал Мерц.

Канцлер также упомянул недовольство общественности внутренними спорами в коалиционном правительстве и трудностями с внедрением ряда важных реформ, таких как изменения в системе социального обеспечения и пенсионного обеспечения, признав, что многие считают достижения правительства на сегодняшний день "недостаточными".

Но он утверждает, что работа уже началась и что он уверен, что Германия "получит выгоду от этих реформ, даже если это займет некоторое время".

По его словам, 2026 год может оказаться "годом новых начинаний", в котором Германия и Европа "восстановят связь с десятилетиями мира, свободы и процветания".

"Мы не являемся жертвами внешних обстоятельств. Мы не зависим от великих держав. Наши руки не связаны", – сказал Мерц.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что российский правитель Владимир Путин не проявляет заинтересованности в завершении войны против Украины.