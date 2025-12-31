Посол повідомив про побиття й образи громадянина України у Польщі

Український посол у Польщі Василь Боднар повідомив, що громадянин України став жертвою групового побиття й образ на національному грунті у місті Радом.

Про це дипломат написав у своєму Facebook, інформує "Європейська правда".

За словами Боднара, громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту, який було врегульовано без залучення поліції.

"Попри це, до нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням. Унаслідок побиття він зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні", – розповів він.

Боднар наголосив, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування, а будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку.

"Розраховую, що обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з’ясовані, а винні особи – притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті", – підкреслив він.

Посол також додав, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

"Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", – резюмував він.

