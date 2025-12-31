Посол сообщил об избиении и оскорблениях гражданина Украины в Польше

Украинский посол в Польше Василий Боднар сообщил, что гражданин Украины стал жертвой группового избиения и оскорблений на национальной почве в городе Радом.

Об этом дипломат написал в своем Facebook, информирует "Европейская правда".

По словам Боднара, гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента, который был урегулирован без привлечения полиции.

"Несмотря на это, к нему было применено физическое насилие, а во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением. В результате избиения он получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице", – рассказал он.

Боднар подчеркнул, что граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасности независимо от страны пребывания, а любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев являются неприемлемыми и должны получать надлежащую правовую оценку.

"Рассчитываю, что обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены, а виновные лица – привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти", – подчеркнул он.

Посол также добавил, что консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.

"Факты насилия в отношении граждан Украины за рубежом требуют надлежащей и последовательной реакции", – резюмировал он.

Напомним, в октябре посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что неизвестные лица сорвали украинский флаг при входе в почетное консульство Украины в Перемышле.

Сообщалось также, что во время матча "Шахтера" с варшавской „Легией" в Кракове польские фанаты развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь"; посол назвал это провокацией.

В сентябре в Польше срезали крест с украинской церкви, после чего задержали одного подозреваемого.