Сибіга обговорив із Сікорським співпрацю України та Польщі й пріоритети на 2026 рік

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що провів "теплу й змістовну" розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Про це Сибіга написав 31 грудня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, дипломати підбили підсумки співпраці протягом цього року та обговорили ключові пріоритети на 2026 рік.

Вони також відзначили результати та значення нещодавнього офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави.

"Я поінформував колегу про ситуацію на полі бою, наслідки масованих атак Росії та останні події у мирних переговорах. Ми високо цінуємо внесок Польщі та її особливу роль у формуванні гарантій безпеки для України й усієї Європи. Я наголосив, що Україна розглядає повноправне членство в ЄС як невід’ємний елемент гарантій безпеки", – повідомив Сибіга.

Міністр також згадав про важливість протидії випадкам неналежного ставлення до українців у Польщі та подякував Сікорському за підтвердження, що ці питання будуть належним чином вирішуватися.

"Міцне українсько-польське партнерство є одним із ключових стовпів стабільності, миру та безпеки в Європі", – підкреслив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав хорошою першу двосторонню зустріч із польським візаві Каролем Навроцьким, яка пройшла у Варшаві 19 грудня.

Під час зустрічі Навроцький та Зеленський обговорили питання національної пам'яті.



