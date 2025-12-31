Сибига обсудил с Сикорским сотрудничество Украины и Польши и приоритеты на 2026 год

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел "теплый и содержательный" разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Об этом Сибига написал 31 декабря в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, дипломаты подвели итоги сотрудничества в течение этого года и обсудили ключевые приоритеты на 2026 год.

Они также отметили результаты и значение недавнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

"Я проинформировал коллегу о ситуации на поле боя, последствиях массированных атак России и последних событиях в мирных переговорах. Мы высоко ценим вклад Польши и ее особую роль в формировании гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Я подчеркнул, что Украина рассматривает полноправное членство в ЕС как неотъемлемый элемент гарантий безопасности", – сообщил Сибига.

Министр также упомянул о важности противодействия случаям ненадлежащего отношения к украинцам в Польше и поблагодарил Сикорского за подтверждение, что эти вопросы будут надлежащим образом решаться.

"Прочное украинско-польское партнерство является одним из ключевых столпов стабильности, мира и безопасности в Европе", – подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал хорошей первую двустороннюю встречу с польским визави Каролем Навроцким, которая прошла в Варшаве 19 декабря.

Во время встречи Навроцкий и Зеленский обсудили вопросы национальной памяти.