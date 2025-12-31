Welt: європейські країни готові відправити в Україну до 15 тисяч військових для гарантії миру

Європейські країни готові у перші шість місяців після припинення бойових дій направити в Україну від 10 до 15 тисяч військових у рамках гарантій безпеки.

Про це стало відомо виданню Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією з брюссельських дипломатичних кіл, європейці готові взяти участь у спостереженні за можливим перемир'ям між Росією та Україною.

"Плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже готові. Вони були розроблені в основному військовими експертами британських і французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем", – повідомили дипломатичні представники, обізнані з ходом переговорів.

Зазначається, що Франція і Велика Британія у разі необхідності готові стежити за дотриманням припинення вогню за допомогою наземних військ, розмір яких оцінюють від 10 до 15 тисяч осіб у перші шість місяців після припинення бойових дій.

Крім того, з дипломатичних кіл стало відомо, що "Франція і Велика Британія готові брати участь у спостереженні за перемир'ям навіть без мандата Організації Об'єднаних Націй (ООН) або Європейського Союзу". Обом країнам достатньо запрошення від України.

Спостереження за перемир'ям з повітря та з моря мають забезпечувати сусідні з Україною держави.

У розроблених планах щодо спостереження за перемир'ям також відіграє роль Туреччина, яка могла би постерігати за Чорноморським регіоном.

Нагадаємо, 30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.

Україна в рамках переговорного процесу наполягає, щоб моніторингова місія під керівництвом партнерів почала діяти одночасно з припиненням вогню.