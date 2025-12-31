Welt: европейские страны готовы отправить в Украину до 15 тысяч военных для гарантии мира

Европейские страны готовы в первые шесть месяцев после прекращения боевых действий направить в Украину от 10 до 15 тысяч военных в рамках гарантий безопасности.

Об этом стало известно изданию Die Welt, сообщает "Европейская правда".

По информации из брюссельских дипломатических кругов, европейцы готовы принять участие в наблюдении за возможным перемирием между Россией и Украиной.

"Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже готовы. Они были разработаны в основном военными экспертами британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем", – сообщили дипломатические представители, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что Франция и Великобритания в случае необходимости готовы следить за соблюдением прекращения огня с помощью наземных войск, размер которых оценивают от 10 до 15 тысяч человек в первые шесть месяцев после прекращения боевых действий.

Кроме того, из дипломатических кругов стало известно, что "Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за перемирием даже без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) или Европейского Союза". Обеим странам достаточно приглашения от Украины.

Наблюдение за перемирием с воздуха и с моря должны обеспечивать соседние с Украиной государства.

В разработанных планах по наблюдению за перемирием также играет роль Турция, которая могла бы наблюдать за Черноморским регионом.

Напомним, 30 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что часть документов для урегулирования войны, которые были разработаны в рамках переговорного процесса, будут готовы к подписанию в январе.

Украина в рамках переговорного процесса настаивает, чтобы мониторинговая миссия под руководством партнеров начала действовать одновременно с прекращением огня.