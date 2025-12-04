Глава МЗС Андрій Сибіга, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні, наполягав на наданні Україні реальних гарантій безпеки у межах мирної угоди з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ міністра.

Сибіга відзначив, що зараз є нагода пришвидшити мирні зусилля, та подякував США за просування мирного процесу. Водночас він наполіг, що "мир має бути стійким".

"І безпека має бути гарантована – реальною силою та реальними гарантіями. Безпека має бути основою для всього іншого", – заявив міністр.

Він зауважив, що Європа мала занадто багато несправедливих мирних угод у минулому, й усі вони призвели лише до нових катастроф. "Ось чому так важливо підтвердити прихильність Гельсінському декалогу, коли ми прагнемо справедливого завершення війни Росії проти України", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав держави ОБСЄ зупинити кровопролиття в Україні, щоб воно не поширилось далі у Європу, за межі України.

"Ми досі пам’ятаємо імена тих, хто зрадив майбутні покоління в Мюнхені. Це ніколи не повинно повторитися. Принципи мають бути недоторканними. І нам потрібен справжній мир, а не умиротворення", – резюмував Сибіга.

Глава МЗС також заявив, що Росії, відповідальній за воєнні злочини в Україні, не місце за столом організації.

Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, РФ представляє його заступник Александр Глушко.

