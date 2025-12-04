Сибига – государствам ОБСЕ: Украина требует реальных гарантий безопасности

Глава МИД Андрей Сибига, выступая на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Вене, настаивал на предоставлении Украине реальных гарантий безопасности в рамках мирного соглашения с РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление министра.

Сибига отметил, что сейчас есть возможность ускорить мирные усилия, и поблагодарил США за продвижение мирного процесса. В то же время он настоял, что "мир должен быть устойчивым".

"И безопасность должна быть гарантирована – реальной силой и реальными гарантиями. Безопасность должна быть основой для всего остального", – заявил министр.

Он отметил, что Европа имела слишком много несправедливых мирных соглашений в прошлом, и все они привели лишь к новым катастрофам. "Вот почему так важно подтвердить приверженность Хельсинкскому декалогу, когда мы стремимся к справедливому завершению войны России против Украины", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД призвал государства ОБСЕ остановить кровопролитие в Украине, чтобы оно не распространилось дальше в Европу, за пределы Украины.

"Мы до сих пор помним имена тех, кто предал будущие поколения в Мюнхене. Это никогда не должно повториться. Принципы должны быть неприкосновенными. И нам нужен настоящий мир, а не умиротворение", – резюмировал Сибига.

Глава МИД также заявил, что России, ответственной за военные преступления в Украине, не место за столом организации.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече ОБСЕ, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.

