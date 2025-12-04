Сикорский: ОБСЕ не должна быть местом для больных амбиций тех, кто хочет восстановить империю зла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия регулярно нарушает принципы ОБСЕ, поэтому ей не место за столом организации.

Об этом он сказал во время выступления на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении он подчеркнул, что современная Россия более репрессивна и агрессивна, чем Советский Союз был в 1970-х годах.

Он отметил, что почти ежедневно Россия отправляет сотни дронов и ракет, нацеленных на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. Также Кремль ведет гибридную войну против остальной Европы.

"Мы сталкивались с препятствиями GPS, поджогами и убийствами. В последнее время российские провокации усилились... Более 20 военных дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Вот один из них", – сказал Сикорский, показав фото одного из российских дронов, залетевшего в Польшу.

Он также упомянул, что российские диверсанты взорвали железную дорогу в Польше, а российские хакеры осуществляют многочисленные кибератаки против государства.

"Каждое из этих агрессивных действий, конечно, сопровождается цунами дезинформации, призванной поляризовать наши общества. Все эти враждебные действия против Украины и против Европейского Союза нарушают правила этой организации. Соблюдение этих правил должно быть необходимым условием для сохранения места в организации. Этот замечательный зал не должен быть местом для больных амбиций тех, кто хочет отстроить империю зла", – заявил Сикорский.

Отметим, глава МИД Украины в своем выступлении в Вене также заявлял, что России не место за столом ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече ОБСЕ, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.

