Люксембург призывает "креативно" поддержать Украину на фоне мирных переговоров

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в контексте мирных усилий, которые сейчас продолжаются по российско-украинской войне, призвал искать пути креативной поддержки Украины.

Об этом он сказал во время выступления на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

Беттель отметил, что пока продолжаются мирные усилия, "мы не знаем", что будет дальше, и вынуждены "просто ждать". В этом контексте он призвал поддержать Украину, чтобы сделать ее позицию сильнее.

"Мы должны осознавать, что если мы не поддержим Украину сейчас, то самым большим желанием России будет максимально ее ослабить, насколько это возможно. Если возможно, поставить ее на колени", – сказал Беттель.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы мирное предложение из Вашингтона было слабым.

"Поэтому сейчас важнее, чем когда-либо, поддержать Украину. Мы должны быть инновационными, мы должны быть креативными, мы должны найти решение, как мы можем ее поддержать. Я думаю, что это действительно мое самое большое желание", – сказал Беттель.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия регулярно нарушает принципы ОБСЕ, поэтому ей не место за столом организации.

Отметим, глава МИД Украины Андрей Сибига в своем выступлении в Вене заявлял, что России не место за столом ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече ОБСЕ, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.

