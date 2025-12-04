Мерц изменил свои планы, чтобы убедить Бельгию уступить в отношении активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированную поездку в Осло в пятницу и вместо этого поедет в Брюссель для переговоров с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Мерца объявил об изменении графика немецкого лидера, который будет включать "частный ужин" с Де Вевером и фон дер Ляйен, в рамках усилий, направленных на преодоление сопротивления Бельгии плану Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Бельгия, где находится большинство замороженных российских активов, на этой неделе отклонила предложения ЕС по использованию средств российского центрального банка для покрытия финансовых потребностей Украины.

Мерц в колонке для издания FAZ призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.