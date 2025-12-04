Зеленский рассчитывает на председательство Кипра для прогресса вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что председательство Кипра в Совете ЕС в следующем полугодии станет "историческим" с точки зрения открытия кластеров для вступления Украины в ЕС.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с кипрским президентом в Киеве в четверг, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Кипр за поддержку на политическом уровне.

"Это касается, в частности, переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС, и кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений", – отметил украинский президент.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Украину с официальным визитом в четверг. Кипр будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Украина за следующий год может открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС.

