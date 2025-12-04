Румыния в ОБСЕ пожаловалась на "опасные и безответственные" действия России

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою, обращаясь к коллегам из государств-членов ОБСЕ во время их заседания в Вене, осудила "опасные и безответственные" действия России в регионе, в частности вблизи румынских границ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление румынского дипломата в четверг.

Глава МИД соседнего государства подчеркнула, что Румыния осуждает постоянные атаки России на портовую инфраструктуру Украины и на коммерческие суда, в частности в непосредственной близости от румынской границы.

"Эти атаки представляют беспрецедентный риск для морской и экологической безопасности, свободы и безопасности судоходства на Дунае и в Черном море", – сказала Цою.

Румынский министр добавила, что эти атаки также имеют значительное влияние на жизнь людей, проживающих в Румынии вблизи границы с Украиной.

"Мы протестуем против неоднократных нарушений Россией воздушного пространства на восточном фланге, моей страны и других государств-членов ЕС, Республики Молдова и других соседних стран. Такие опасные и безответственные действия усиливают напряженность и представляют серьезную угрозу для региональной безопасности", – заявила Цою.

Она добавила, что поддержка Украины и солидарность с украинским народом со стороны Румынии остаются неизменными.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время выступления на министерской встрече ОБСЕ предупредил, что на фоне войны в Украине Россия пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что современная Россия является более репрессивной и агрессивной, чем Советский Союз был в 1970-х годах.

