Вэнс в ближайшие недели ожидает хороших новостей по урегулированию войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в ближайшие недели можно надеяться на хорошие новости в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью NBC News.

Несмотря на то, что невозможность достичь быстрого мира в войне РФ против Украины стала самым большим разочарованием Вэнса на посту, он остается оптимистом.

"Я действительно считаю, что мы достигли значительного прогресса, но мы еще не достигли финиша", – сказал он.

"Я думаю, что есть надежда – надеемся, что в ближайшие недели на этом фронте будут хорошие новости", – добавил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его переговорщики со встречи в Москве вынесли впечатление, что российский правитель Владимир Путин хочет завершить войну, но в то же время он не знает, что будет дальше.

На днях европейские лидеры высказали строгое предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому: не уступайте требованиям России без надежных гарантий безопасности со стороны США.