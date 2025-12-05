Зеленський, який відбирає кандидатів на очільника ОПУ, провів зустріч з Кислицею

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з першим заступником глави МЗС Сергієм Кислицею, з яким обговорив переговорний процес, зокрема, зі Сполученими Штатами.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Кислиця є учасником переговорної делегації України щодо мирного врегулювання війни та залучений до перемовин з представниками адміністрації Дональда Трампа.

"Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами. Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами", – повідомив глава держави.

Зауважимо, що в останній тиждень президент Зеленський проводив зустрічі з низкою інших посадовців, яких вважають претендентами на посаду очільника ОПУ.

Джерела "ЄП" зазначають, що цю зустріч варто розглядати у контексті зміни керівництва офісу президента.

Нагадаємо, у Флориді у четвер закінчилась чергова зустріч української переговорної делегації щодо "мирного плану" США та перемовників команди Трампа. З українського боку у перемовинах брав участь голова делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Зустріч у Флориді відбулась невдовзі після зустрічі американської переговорної команди з Владіміром Путіним, що пройшла у Кремлі у вівторок.

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні НАТО, не свідчать про готовність Путіна до мирної угоди.

Водночас у НАТО є переконання, що Путін блефує, коли каже про готовність Росії воювати з Європою.

