Зеленский, который отбирает кандидатов на пост главы ОПУ, провел встречу с Кислицей

Президент Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей, с которым обсудил переговорный процесс, в частности, с Соединенными Штатами.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Кислица является участником переговорной делегации Украины по мирному урегулированию войны и привлечен к переговорам с представителями администрации Дональда Трампа.

"Обсудили с Сергеем Кислицей некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами. Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, работавший долгое время именно в Америке, Сергей имеет соответствующий опыт и видение. Будем укреплять работу с партнерами", – сообщил глава государства.

Заметим, что в последнюю неделю президент Зеленский проводил встречи с рядом других должностных лиц, которых считают претендентами на должность главы ОПУ.

Источники "ЕП" отмечают, что эту встречу следует рассматривать в контексте смены руководства офиса президента.

Напомним, во Флориде в четверг закончилась очередная встреча украинской переговорной делегации по "мирному плану" США и переговорщиков команды Трампа. С украинской стороны в переговорах принимал участие глава делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Встреча во Флориде состоялась вскоре после встречи американской переговорной команды с Владимиром Путиным, которая прошла в Кремле во вторник.

Разведывательные данные, имеющиеся в распоряжении НАТО, не свидетельствуют о готовности Путина к мирному соглашению.

В то же время в НАТО есть убеждение, что Путин блефует, когда говорит о готовности России воевать с Европой.